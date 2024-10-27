Son dakika| AFAD duyurdu! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 17.56 sularında olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde oluştu.

KSIA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU!

AFAD depremi son dakika olarak duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.