Son dakika| AFAD duyurdu! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 17.56 sularında olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde oluştu.
AFAD depremi son dakika olarak duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi