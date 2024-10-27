HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika| AFAD duyurdu! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika| AFAD duyurdu! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.10.2024 18:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde oluşan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika| AFAD duyurdu! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 17.56 sularında olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde oluştu.

KSIA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU!

AFAD depremi son dakika olarak duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

Akıllara durgunluk veren ölüm sosyal medyayı ikiye böldü

Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü

Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Ata'nın hayatı Avrupa'da hazımsızlık yarattı

Ata'nın hayatı Avrupa'da hazımsızlık yarattı

Sofralarda çok yaygın! Fiyat düşüyor ama tehlike büyük: "Herkese yasaklanmalı"

Sofralarda çok yaygın! Fiyat düşüyor ama tehlike büyük: "Herkese yasaklanmalı"

Cami imamını dövüp hastanelik ettiler! Kızı dakikalarca yalvardı

Cami imamını dövüp hastanelik ettiler! Kızı dakikalarca yalvardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.