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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 22:26
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Son dakika haberi: AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.09'da Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'nın 224 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Datça
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