SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.09'da Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'nın 224 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi