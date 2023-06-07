Son dakika: AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-07
Saat:21:23:08 TSİ
Enlem:38.231 N
Boylam:39.389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/k6LkJkikuL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi