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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem

07.06.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 21.23'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.


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deprem Diyarbakır

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