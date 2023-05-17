Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

7,59 kilometre derinlikte olan deprem çevredeki adalardan da hissedildi.



