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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

17.05.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Ege Denizi'nde saat 22.55'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 280 kilometre açığında kaydedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

datça

7,59 kilometre derinlikte olan deprem çevredeki adalardan da hissedildi.


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