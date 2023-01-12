SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: AFAD Ege'de saat 12.27'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü olarak Ege Denizi - (13.74 km) Ayvacık (Çanakkale) gösterilirken depremin derinliği ise 13.45 km olarak kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA





