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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...

12.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 12.27'de gerçekleşti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: AFAD Ege'de saat 12.27'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü olarak Ege Denizi - (13.74 km) Ayvacık (Çanakkale) gösterilirken depremin derinliği ise 13.45 km olarak kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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