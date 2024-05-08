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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

08.05.2024 09:30
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Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre AFAD’dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18’de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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