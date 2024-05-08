SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre AFAD’dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18’de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.
İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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