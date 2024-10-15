SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.05'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır