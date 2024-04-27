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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.04.2024 01:45
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Son dakika haberi: AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan
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