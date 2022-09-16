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  4. Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

16.09.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu bildirildi. Deprem Bingöl, Muş ve Ağrı gibi sınır illerinden de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Bingöl, Muş, Ağrı gibi illerden de hissedildi.

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KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Erzurum'daki depreme ilişkin Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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deprem Erzurum afad
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