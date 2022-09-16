Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Bingöl, Muş, Ağrı gibi illerden de hissedildi.
Erzurum'daki depreme ilişkin Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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