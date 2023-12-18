Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de bir gün arayla ikinci deprem! Büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.13'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:23:13 TSİ
Enlem:39.92667 N
Boylam:39.32611 E
Derinlik:15.68 km
Detay:https://t.co/ph098qgdlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Diğer yandan 23.28'de ise Erzincan merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Erzincan)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:28:20 TSİ
Enlem:39.90778 N
Boylam:39.26333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gCBhAXshQe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi