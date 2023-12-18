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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de bir gün arayla ikinci deprem! Büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı

Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de bir gün arayla ikinci deprem! Büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı

18.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede dün gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. Saat 23.28'de ise Erzincan merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de bir gün arayla ikinci deprem! Büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.13'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN'DA DA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Diğer yandan 23.28'de ise Erzincan merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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