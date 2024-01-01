Son dakika: AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.54'te merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER MEYDANA GELMİŞTİ

Hakkari'de 31 Aralık gecesi de peş peşe depremler meydana gelmişti. Merkez üssü Yüksekova olan depremlerin şiddetleri ise 4.5, 4.4 ve 3.8 olarak açıklanmıştı.







