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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem

31.12.2023 19:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.


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