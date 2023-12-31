Son dakika: AFAD duyurdu: Hakkari Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:37:50 TSİ
Enlem:37.34222 N
Boylam:43.98806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/u6psfa9Fnv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi