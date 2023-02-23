Son dakika: AFAD duyurdu! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD'dan aktarılan bilgilere göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi.

#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53’te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN February 23, 2023

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Derinliğinin 8.1 kilometre olduğu bildirilen depremin merkez üssü ise Hatay Balıklıdere olarak duyuruldu.



