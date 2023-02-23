Son dakika: AFAD duyurdu! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD'dan aktarılan bilgilere göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi.
#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53’te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 23, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.
Derinliğinin 8.1 kilometre olduğu bildirilen depremin merkez üssü ise Hatay Balıklıdere olarak duyuruldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2023
BALIKLIDERE-(HATAY) https://t.co/cmJTNuVkfc
23.02.2023, 18:53:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 8.1 km#Kandilli