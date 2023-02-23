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  4. Son dakika: AFAD duyurdu! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD duyurdu! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Çevre illerden de hissedildi

23.02.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.53'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD'dan aktarılan bilgilere göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

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Derinliğinin 8.1 kilometre olduğu bildirilen depremin merkez üssü ise Hatay Balıklıdere olarak duyuruldu.


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