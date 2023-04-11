Son Dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 01.45'de yaşanan depremin 7,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



