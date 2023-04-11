Son Dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 01.45'de yaşanan depremin 7,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 10, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-11
Saat:01:45:09 TSİ
Enlem:37.51 N
Boylam:37.189 E
Derinlik:7.18 km
Detay:https://t.co/SIq33yPPyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi