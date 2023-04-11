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  4. Son Dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde deprem

11.04.2023 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7,18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 01.45'de yaşanan depremin 7,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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deprem Kahramanmaraş

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