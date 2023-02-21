SON DAKİKA | 'Asrın felaketi'nde can kaybı sayısı arttı! AFAD, depremin 16. gününde son can kaybı sayısını duyurdu

Son dakika deprem haberi: 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremin etkisi geniş bir bölgeye yayılırken; binlerce bina yerle bir oldu, vatandaşlar enkaz altında kaldı. 16 gündür arama kurtarma çalışmaları deprem bölgelerinde aralıksız sürerken, Türkiye'yi kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA | ASRIN FELAKETİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! AFAD CAN KAYBI SAYISINI DUYURDU

Bölgede çalışmalarına devam eden AFAD, arama kurtarma çalışmalarının 16. gününde son can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

