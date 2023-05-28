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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

28.05.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 00.36'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.


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deprem Kahramanmaraş

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