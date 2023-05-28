Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.



