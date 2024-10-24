HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

24.10.2024 21:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

Eski kulüp başkanına 'tokat' görüntüleri çok konuşulmuştu! 2 sanık için istenilen ceza belli oldu

Eski kulüp başkanına 'tokat' görüntüleri çok konuşulmuştu! 2 sanık için istenilen ceza belli oldu

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.