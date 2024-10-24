SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-24
Saat:21:04:09 TSİ
Enlem:37.93972 N
Boylam:36.63528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BgPuEi1ZyE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi