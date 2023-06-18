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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

18.06.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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deprem Kahramanmaraş

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