SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.20'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Aydın merkez ve çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır