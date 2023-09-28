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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

28.09.2023 21:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 21.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken deprem bölgede hafif hissedildi.

VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, “Depremden hemen sonra hızlı bir saha araştırması yaptık. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.” ifadesini kullandı.


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