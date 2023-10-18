Son dakika: AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken deprem bölgede hafif hissedildi.







