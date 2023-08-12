SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 dakika sonra da 4.5...

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.39'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 6.35 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

Diğer yandan AFAD, bu depremden yaklaşık 1 dakika sonra Malatya Yeşilyurt'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Saat 16.40'da meydana gelen o depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

