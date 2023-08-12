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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 dakika sonra da 4.5...

12.08.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.39'da gerçekleşen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Öte yandan AFAD, saat 16.40'da yani depremden yaklaşık 1 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair açıklama da geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 dakika sonra da 4.5...

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.39'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 6.35 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

Diğer yandan AFAD, bu depremden yaklaşık 1 dakika sonra Malatya Yeşilyurt'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Saat 16.40'da meydana gelen o depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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