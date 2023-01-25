Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu: Ege ve Akdeniz 5.4'le sallandı... Antalya'da da hissedildi

Son dakika haberi: Muğla ve Antalya fena sallandı. Ege ve Akdeniz çevresinde hissedilen, saat 15.37'de meydana gelen deprem panik yarattı.

SON DAKİKA: SEYDİKEMER AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Seydikemer ilçesinin 80 km açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 41.08 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremle ilgili olumsuz bir ihbar gelmediği bildirildi.

"YÜKSEK KATLI BİNALARDA BİR PANİK HAVASI VAR"

DHA Muhabiri Ahmet İstek, Habertürk canlı yayınında depremle ilgili şunları aktardı:

"Neredeyse 20 saniye sürdü. Uzak olmasına rağmen çok şiddetli hissettik. Özellikle çok katlı binalarda hissedildi, giriş ve zemin katlarında çok hissedilmedi. Yüksek katlı binalarda oturanlarda, iş yerlerinde bir panik havası var."

