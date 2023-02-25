SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, büyüklüğü 5.3 olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Adana, Konya ve çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

İlk bilgilere göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli ise Niğde Bor merkezli depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini de 5 km olarak duyurdu.

DHA-İHA-AA