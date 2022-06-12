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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi... Çevre illerden de hissedildi, artçılar devam ediyor

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi... Çevre illerden de hissedildi, artçılar devam ediyor

12.06.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Van’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te meydana gelen deprem 18.89 derinlikte kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. İşte son dakika Van depreminin detayları...

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuşçu-Muradiye, büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 5.0 olarak açıkladı. Depreme ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken deprem nedeniyle büyük bir endişe yaşayan vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı öğrenildi. Diğer yandan deprem çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin tüm detayları...

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

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BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOKTUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." dedi.

VAN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Kandilli Rasathanesi Van'dan meydana gelen depremin hemen ardından saat 21.48'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem, Van'ın Bağdaşan ilçesinde meydana gelirken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy Van'daki korkutan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Burası faylarla dolu bölge. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5.5 geçtikten sonra yaralanmalar, 6'dan sonra can kayıpları başlıyor bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremler normal. Ama daha büyüğü olur mu dersek şu an görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKTILAR

Depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı.

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Ancak, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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