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Son Dakika: AFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesi

19.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AFAD Kayseri'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin sesini paylaştı. AFAD tarafından yapılan paylaşımda depremin sesinin IRIS Earthquake Sci tarafından Kayseri'deki istasyonlarda kaydedildiği belirtildi.

Son Dakika: AFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesi

Son dakika haberi: AFAD tarafından yapılan bir paylaşım korkutan Kayseri depremiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya koydu. AFAD, resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 18 Ocak'ta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin Kayseri'deki istasyonlarda kaydedilmiş olan sesini paylaştı.

AFAD tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

18 Ocak'ta Sarıoğlan (Kayseri) da meydana gelen Mw 4.9 büyüklüğündeki depremin IRIS Earthquake Sci tarafından Kayseri'deki istasyonlarda kaydedilmiş sesi.

KAYSERİ DEPREMLERİ

Önceki gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremle sarsılan Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün gece bir deprem daha meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi’nde yapılan ölçümlere göre ilçede, 3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri
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