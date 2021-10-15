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  4. Son Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Son Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı

15.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

TÜM YOLLAR KAPATILDI

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

GEÇEN HAFTAKİ SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti. Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı. Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Birileri bunlara müslümanlığın böyle olmadığını kafalarına vura vura anlatması lazım, bu bombaları koyanlar cennete gireceklerini mi düşünüyor.
kusura bakma din iman falan kalmamış millette herkes sözde Müslüman olmuş artık kıyamet yakındır
Allah yardımcıları olsun.
onlar ülkemde ne konuştukları belli olmaz bir toplantıdalar.kendi ülkelerinin sayelerinde geldiği hale bak

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