HABER

Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Afganistan'da düğün salonu yakınındaki bombalı intihar saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan Sağlık Bakanlığı, başkent Kabil'deki bir düğün salonu yakınlarında meydana gelen patlamada en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililerden gelen bilgilere göre patlamada 60 kişi yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyorİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyor
Afganistan’ın başkentinde patlamaAfganistan’ın başkentinde patlama
Fırat’ın doğusuna operasyon mümkün mü?Fırat’ın doğusuna operasyon mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan bombalı saldırı patlama

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Taze devlet başkanından ilginç açıklama: Ey halkım, diktatörlük nedir bilmiyorsun

Taze devlet başkanından ilginç açıklama: Ey halkım, diktatörlük nedir bilmiyorsun

Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens'e sırt çeviren onlarca prens, yeni kralı 'belirledi'

Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens'e sırt çeviren onlarca prens, yeni kralı 'belirledi'

ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

ABD'li medya kuruluşundan itiraf gibi 'S-400' açıklaması

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.