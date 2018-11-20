Son dakika! Afganistan'da düğün salonu yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, ba\u015fkent Kabil'deki bir d\u00fc\u011f\u00fcn salonu yak\u0131nlar\u0131nda meydana gelen patlamada en az 40 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.\nYetkililerden gelen bilgilere g\u00f6re patlamada 60 ki\u015fi yaraland\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNER\u0130\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131 i\u00e7in ya\u015f\u0131yor! Ayda 15 bin lira harc\u0131yorAfganistan\u2019\u0131n ba\u015fkentinde patlamaF\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusuna operasyon m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?
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