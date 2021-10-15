Son Dakika: Afganistan'dan camiye bombalı saldırı

Geçtiğimiz hafta Cuma Namazı saatinde camiye yapılan kanlı saldırının ardından Afganistan yeni bir bombalı saldırı haberi ile sarsıldı. Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Patlamanın büyüklüğü ve can kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

GEÇEN CUMA 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda toplamdan 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti



