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  4. Son Dakika: Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Son Dakika: Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

15.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu. Ayrıca, Taliban'ın başkente girmesinden sonra binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Kabil’de silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

BÖLGEDE KAOS HAKİM

Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtildi. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

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Taliban tarafından yapılan yeni açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının da çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.

KABİL'DE 'KAÇIŞ' TRAFİĞİ

Öte yandan Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

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YÖNETİM TALİBAN'A GEÇİYOR

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNE BAŞKANLIK EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklandı.

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5 BİN MAHKUMU SERBEST BIRAKTILAR

Taliban, Kabil’in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Çarhi’deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı. Hapishanede bulunan yaklaşık 5 bin mahkum arasında Taliban güçlerinin yanı sıra siyasi tutuklular ve DEAŞ’lıların bulunduğu ifade ediliyor.

SAYI 27 OLDU

Taliban, Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

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ABD TAHLİYEYE BAŞLADI

Öte yandan ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTERLER HAVALANDI

ABD Büyükelçiliği'nde hareketliliğin olduğu, helikopterlerin havalandığı ve diplomatik araçların büyükelçiliği terk ettiği belirtiliyor.

ASKER SAYISI 5 BİNE ÇIKARILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel ile ABD'ye destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirmişti.

ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladıABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetmişti.

Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etmişti.

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Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurgulamıştı.

Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters - AA-İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
TALİBANİ BU ZAMANA KADAR ABD EGİTTİ. YANİ SAG GOSTERİP SOL VURDU EGER KURESEL SERMAYE DESTEKCİSİ BİR ULKE ÖRNEGİN BATİDA OLAY VAR DERSE BİLİNKİ O OLAY BATİDA DEGİL DOGUDADİR. YADA BİZ TASVİP ETMİYORUZ DERSE BİZ ONAYLİYORUZ DESTEKLİYORUZ ANLAMİNDADİR. SİMDİ DİYORKİ TALİBAN AFGANİSTANDA İLERLİYOR DİYOR. DEMEKKİ BU DA GOSTERİYORKİ TURKİYEYE AKİN AKİN SİNİR DİSİ GİRENLER TALİBANİN TA KENDİSİDİR. REİSİN TALİBAN İLE İLGİLİ DESTEKLEYİCİ SOZDENDE ZATEN OLAYLAR COZULUYOR KİM NE DERSE DESİN O TALİBAN ULKEMİZE GİRİYOR. NEDEN BOYLE BİR UYGULAMAYA GUDİLİYOR ONUDA SİZ SAKSİYİ CALİSTİRİN
afkanistandaki bu taliban olayı abd nin bir pilanı tek etmeden önce ruslara karşı kuruldu deaş gibi çıkarken bütün silahları bırakıp çıkıyor
şimdiye kadar ne için durdurdu? Tam bir tedbirsizlik. zaten askeri üs ve karargahların var.taliban yerle bir etmemiş

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