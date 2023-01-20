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SON DAKİKA | Afrin'de büyük miktarda EYP ele geçirildi

20.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Afrin’de toprağa gömülü halde 1.6 kg C4 ve 1.5 kg TNT ile hazırlanan EYP ele geçirildiğini açıkladı. Patlayıcıların, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edildi.

SON DAKİKA | Afrin'de büyük miktarda EYP ele geçirildi

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek muhtemel eylemlerin önüne geçildi.

PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen EYP’nin, Afrin/Mahmudiye Mahallesi Racu Yolu zeytinlik arazisi içerisinde toprağa gömülü vaziyette ve patlamaya hazır halde olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen EYP’nin, 1.6 kg C4 patlayıcı, 1.5 kg TNT patlayıcı, 1 adet Alfa Fire uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda, 2 adet elektrikli kapsül, 1 adet pil ile hazırlandığı tespit edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin El yapımı patlayıcı (EYP)

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