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  4. Son dakika: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı

Son dakika: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı

16.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı. Afrin'de gözaltına alınan teröristlerin geçtiğimiz aylarda yakalanan 2 kadın teröristin yarım kalan eylemini tamamlamak üzere, örgüt tarafından eğitildiği belirtildi.

Son dakika: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalarla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi.

AFRİN'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.

Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

AA-20221116-29458109-29458108-SURIYE_AFRINDE_CANLI_BOMBA_EYLEMI_HAZIRLIGINDAKI_2_PKKYPGLI_TERORIST_YAKALANDI

2 KADIN TERÖRİST DE YAKALANMIŞTI

Emniyet birimleri 18 Mayıs'ta Afrin Eşrefiye Mahallesi'nde canlı bomba eylemi hazırlığındaki M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristi, üzerlerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı. (AA)

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Afrin operasyon

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