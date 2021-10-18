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  4. Son Dakika: Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görevden alındılar

Son Dakika: Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görevden alındılar

18.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

Son Dakika: Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görevden alındılar

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

GÖREVDEN ALINDILAR

Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

Son Dakika: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

AMCA ESER'DEN ÇARPICI İDDİA: İDARE EDECEKSİNİZ, BAŞKA ARABA YOK

13 Ekim'de açıklama yapan Ahmet Eser, kazada yeğenleri Nisa ile İsmail Eser'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti:

"Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."

"BİZ ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİK"

Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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