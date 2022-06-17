Son dakika: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, "Vefat eden Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kaydetti. (DHA)

