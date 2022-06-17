HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti

Son dakika: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti

17.06.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Şükrü Çağlar için taziye mesajı yayımladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, "Vefat eden Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kaydetti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme!Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme!
Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.