Son dakika: Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc B\u00f6lgesel Deprem-Tsunami \u0130zleme Ve De\u011ferlendirme Merkezi verilerine g\u00f6re saat 00:14\u2019de meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fc Sar\u0131harman olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBabas\u0131n\u0131n as\u0131l ad\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131!21 Haziran 2020 S\u00fcper Piyango \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 sorgula Sorumluluk s\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?