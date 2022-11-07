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Son dakika | Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

07.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına yol açan kazadan sonra korkutan bir trafik kazası haberi de Ağrı'dan geldi. Tutak ilçesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Son dakika | Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Tutak'taki kazadan ayrıntılar belli olmaya başladı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeden gelen ilk karelerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.

ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İŞTE KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER!

Tutak'taki kazadan sonra bölgeden ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde otobüsün alev alev yandığı görüldü.

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(İHA-AA)

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