Son dakika | Ağrı'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Tutak'taki kazadan ayrıntılar belli olmaya başladı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeden gelen ilk karelerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Tutak'taki kazadan sonra bölgeden ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde otobüsün alev alev yandığı görüldü.
(İHA-AA)