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  4. Son dakika: Ağrı’daki bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atmışlardı! Gözaltına alındılar…

Son dakika: Ağrı’daki bir düğünde terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atmışlardı! Gözaltına alındılar…

25.07.2024 14:52
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25.07.2024 14:52
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Terör örgütü PKK lehine slogan atarak halay çekenlerin görüntüsü bu kez Ağrı’dan gelmişti. Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda çekilen görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre; Ağrı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan atan 7 şüpheliden 3’ünün yakalandığı öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı düğün
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