HABER

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Ağrı Patnos'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede okullar tatil edildi.

Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.4, AFAD ise 4.2 olarak duyurdu.

İLÇEDEKİ TÜM OKULLAR BOŞALTILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu.

Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.

PARTNERAnlamak için 2 kere bakın...Anlamak için 2 kere bakın...
Önce düğün, sonra kemoterapiÖnce düğün, sonra kemoterapi
18 ayda 16 ameliyat geçiren Deniz bebek, 20'nci ayında taburcu oldu18 ayda 16 ameliyat geçiren Deniz bebek, 20'nci ayında taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı deprem

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.