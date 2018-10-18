Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.03'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.4, AFAD ise 4.2 olarak duyurdu.

İLÇEDEKİ TÜM OKULLAR BOŞALTILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu.

Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi.

