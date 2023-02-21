Son dakika | 'Ahlaksızlar, namuslar' diyerek tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesinde yer alan Osmaniye'deki AFAD Merkezinden açıklamalar yaptı. Erdoğan buradaki konuşmasında "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Devlet, iktidar yok' dese de bunların kalpleri mühürlenmiş" ifadelerini kullandı. "Bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum" diyen Erdoğan 70 bin köy evinin inşa edileceğini açıkladı.
"İLK GÜNDEN İTİBAREN DEVLET 11 İLİMİZDE YERİNİ ALMIŞTIR"
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Dünkü depreme biz de yakalandık. Maalesef bu depremde de kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybederken 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de 1030 vatandaşımız defnedildi.
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1 milyon 123 bin bina incelendi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
- Her ne kadar birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Devlet, iktidar yok' dese de bunların kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet polisi, askeri, jandarması, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır.
ÇOK SERT 'KIZILAY' TEPKİSİ: BÖYLE VİCDANSIZLIK OLUR MU?
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Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Biri çıkmış 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, namus, adi, günde yaklaşık 2.5 milyona Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?
- Bir yıl içinde inşallah kalıcı konutları yetiştireceğiz. Vatandaşlarımızı da bu konutlara yerleştireceğiz. Biz ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Su, doğal gaz, elektrik hatları gözden geçirildi.
"BİR MÜJDE DE KÖYLERDE YAŞAYANLARA VERMEK İSTİYORUM"
- Bugün bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. İlk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2054, Gaziantep'te 9130 olmak üzere toplamda 70 bin köy evini teslim edeceğiz.
"VATANDAŞLARIMIZDAN 1 YIL MÜSAADE ETMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUM"
- Kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Depremin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası dahi yıkılmadı. Konutlarımızın hiçbiri zemin + 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Vatandaşlarımızdan bize 1 yıl müsaade etmelerini istirham ediyorum.