Son dakika | 'Ahlaksızlar, namuslar' diyerek tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Dünkü depreme biz de yakalandık. Maalesef bu depremde de kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybederken 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de 1030 vatandaşımız defnedildi.