Son dakika! Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'ye yönelik sert eleştirileri ve yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olmasıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında istenen 'partiden ihraç talebi' sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Aziz milletimizin bütün fertleriyle hasbihal etmek ve düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. AK Parti milletimizin yüz yıllık özleminin tezahürü olan politikalarla önemli hizmetlerde bulundu. AK Parti'nin tılsımı ortak akla ve ahlaki tutarlılığa verdiği önemden kaynaklanıyordu.
Ancak son yıllarda AK Parti milletimizin gönlünde taht kurmasına vesile olan söylem ve politikalardan uzaklaştı. AK Parti yönetiminin öncelik, söylem ve politikaları değişti. Demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır.
Genel Başkanlığı bıraktığımız günden itibaren aksaklıkları sözlü ve yazılı olarak yetkili makamlarla paylaştık. Önerilerimiz dikkate alınmamasına rağmen açıklamalarda bulunmadık. Gönül kırmamaya ve özen gösterdik. 31 Mart seçimlerinde hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet içindeki partilere oy kaybetti. Daha önceki eleştirilerimizden habersiz olan tabanımız bizleri de sorguluyordu.
Niyetimiz bölmek değil, partimizin kurucu ilkeler çerçevesinde yenilenmesine imkan sunmaktı.
Konuşmalarımıza ön yargısız bir şekilde bakıldığında hiçbir hakaretin olmadığı görülecektir. Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net tavsiyelerimiz samimi.
Partimiz, sayın cumhurbaşkanımız, davamız dememize rağmen, ihanet, bölücülük gibi ifadelere maruz bırakıldık ve bedel ödemekle tehdit edildik.
Samimi insanların isimleri video kliplerinde değil milletin gönlünde yaşar.
Bizi unutturabilmek için iki seçim sürecinin yaşandığı dönemde genç yaşlı kadın erkek zengin fakir doğulu batılı milyonlarca vefakar AK Partilinin hakkına girdiler.
Bir siyasi parti için en ağır kararları içeren bu metin birçok tutarsızlık ifadeler barındırıyordu. İhraç tebligatı İlkelerden koptuğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.
AK Parti'nin kurucu iddialarından, ilkelerinden vazgeçtiği gün olarak tarihe geçti.
15 Temmuz direnişini organize etmiş il başkanlarımızı ihraç etmek çok vahim bir karardır.
Eleştirilerimizi dikkate almak yerine ihraç kararına gerekçe kılan yönetim tarih önünde bunun hesabını verecektir.
Mevcut AK Parti yönetimi, 18 yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye etmiştir.
Dar bir kadronun kontrolüne girmiş AK Parti'nin sorunlara çözüm bulma imkanı kalmamıştır.
Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz.
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