Son dakika! Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'ye yönelik sert eleştirileri ve yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olmasıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında istenen 'partiden ihraç talebi' sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Aziz milletimizin bütün fertleriyle hasbihal etmek ve düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. AK Parti milletimizin yüz yıllık özleminin tezahürü olan politikalarla önemli hizmetlerde bulundu. AK Parti'nin tılsımı ortak akla ve ahlaki tutarlılığa verdiği önemden kaynaklanıyordu.

Ancak son yıllarda AK Parti milletimizin gönlünde taht kurmasına vesile olan söylem ve politikalardan uzaklaştı. AK Parti yönetiminin öncelik, söylem ve politikaları değişti. Demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır.

Genel Başkanlığı bıraktığımız günden itibaren aksaklıkları sözlü ve yazılı olarak yetkili makamlarla paylaştık. Önerilerimiz dikkate alınmamasına rağmen açıklamalarda bulunmadık. Gönül kırmamaya ve özen gösterdik. 31 Mart seçimlerinde hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet içindeki partilere oy kaybetti. Daha önceki eleştirilerimizden habersiz olan tabanımız bizleri de sorguluyordu.