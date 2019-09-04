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Son dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 18:27 | Son Güncelleme

AK Parti'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabından 22 Nisan'da paylaştığı "31 Mart seçim sonuçları ve içinde bulunduğumuz siyasi şartlara ilişkin tespit ve tavsiyelerim" başlıklı yazıyı alıntılayarak "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" dedi.

Son dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

2 EYLÜL'DE İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül'deki toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.


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