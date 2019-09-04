Son dakika: Ahmet Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız. https://t.co/A2smsjkget — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 4, 2019

2 EYLÜL'DE İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül'deki toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.



