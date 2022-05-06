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  4. SON DAKİKA | Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifak çıkışı: Karamollaoğlu ve Babacan'a teklifte bulundum

SON DAKİKA | Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifak çıkışı: Karamollaoğlu ve Babacan'a teklifte bulundum

06.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. 6'lı muhalefet masasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu yeni ittifak çıkışı yaptı. Davutoğlu, "Altılı masada farklı ittifaklar olabilir" diye konuştu. Davutoğlu; Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin ayrı bir ittifak olarak bir araya gelebileceğini belirtti.

SON DAKİKA | Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifak çıkışı: Karamollaoğlu ve Babacan'a teklifte bulundum

Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifak çıkışı geldi. Daha çok milletvekili çıkarmak için altılı masadaki partilerin farklı ittifaklar kurmasını öneren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu; Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin ayrı bir ittifak kurabileceğini belirtti. Kendi amblemiyle seçimlere katılacaklarını ilan eden DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı da eleştiren Davutoğlu, altılı masada şüphe uyandırmamak gerektiğini vurguladı.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Davutoğlu'nun gündem yaratacak açıklamaları şöyle;

"ORTAK ADAY BELİRLEMEDE MUTABIKIZ"

"İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek. Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez. Önemli olan, mecliste çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz.

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FLAŞ YENİ İTTİFAK AÇIKLAMASI

Bu üç partinin AK Parti'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesi çok faydalı olur. Geçen sene temmuz ayında Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'a şu teklifte bulundum: Erdoğan, muhafazakarları 28 Şubat'la tehdit ediyor. Gelin, üçümüz açıklama yapalım. "28 Şubat senaryolarını kim getirmek isterse istesin mücadele edeceğimizi, ama 28 Şubat tehdidiyle yolsuzluklarına meşruiyet kazandırmak isteyen iktidara karşı da ortak mücadele edeceğimizi beyan edelim" dedim. Maalesef mutabakat sağlanamadı. Sağlansa ileri ve doğru bir adım olurdu. Bunu o zaman Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de açtım. "Doğru olur, altılı işbirliğimizi bozmaz" dediler.

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BABACAN'I VE UYSAL'I ELEŞTİRDİ

Her parti tabi kendi kararını alacak. Ama hiçbir opsiyona kapıları kapatmıyoruz. Altılı işbirliğiyle ilgili şüphe uyandırmamak ve güveni zedelememek lazım. Bazıları siyaseti mühendislik olarak görür. İktidar öyle gördüğü için seçim yasasını değiştirdi. Siyaset mühendislik işi değil. Bazıları anketler üzerinden algı çalışması yapar. Geçmişte algı çalışmalarının nasıl çöktüğünü biliriz. Bazıları siyaseti matematik olarak görür. Kısmen doğrudur. Siyaset esasen psikoloji işidir. Psikolojinin yönetilmesi lazım. Doğru bir karar yanlış bir psikolojik sonuca yol açarsa tersine etki yapar. Önemli olan, masanın oluşturduğu iklimi zedelememek. Eğer zedelersek, kendi partimiz için doğru olan, Türkiye için doğru olmamış olabilir. Hatta zamanla kendi partimiz için de doğru olmamış olabilir. Burada ortak çıkarımız, kutuplaştırıcı iklimi değiştirmek ise altılı masada şüphe uyandıracak işlerden kaçınmak lazım. Mutabık kaldığımız hususlarda farklı kanaatler serdetmeyiz. Ne kadar çok mutabakat metni çıkarsa bizi birbirimize bağlayan o kadar çok bağ olur. Orada ihtilaf etmemek önemli. Onun için Gültekin Uysal'a masada söyledim. Bu açıklamasından kimler memnun oldu, kimler üzüldü?"

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