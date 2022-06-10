Son dakika | Ahmet Davutoğlu'nun Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Apar topar götürüldü

Son dakika: Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete ise yaşanan gerginlik damga vurdu.

'ÇAKAL' İFADESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti’den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim” diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan’ın vatandaşa hitaben ‘çakal’ ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

DAVUTOĞLU APAR TOPAR GÖTÜRÜLDÜ

Bazı vatandaşlar Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan’ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARASINDA BÖLGEDEN AYRILDI

Cami etrafında toplanan vatandaşların ’’Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

(İHA)

