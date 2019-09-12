Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Gazeteci-yazar Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförünün 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Sari Demir katıldı. Duruşmaya gelmeyen Ahmet Hakan'ın avukatı Kadriye Merve Akın Özbek de duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Demir, "Ben müştekinin şoförüydüm, ancak taşınmazları ile ben ilgilenirim. Bana vekalet vermiştir. Bu vekaletname ile taşınmazların kiraya verilmesini ve paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim. Ancak kiraya vermeden müştekiyi arar ve onayını alırım. Söz konusu olayda da vekalet uyarınca sözleşmeyi imzaladım. 7 bin 500 liraya anlaştık ve müşteki de bunu kabul etti. Bu kiracıdan önceki kiracıyı da ben bulmuştum, sözleşmeyi de ben imzalamıştım" ifadelerini kullandı.

Kiracının parasının kendi hesabına yattığını ve bu parayı çekerek Ahmet Hakan'a verdiğini ifade eden Demir, "Artık işten ayrılmak istediğimi ve 100 bin lira tazminat istediğimi söylediğimde bunu kabul etmediği gibi böyle bir davayla karşı karşıya kaldım. Kiralayan altındaki imzalar bana aittir." diye konuştu.