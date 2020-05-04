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  4. Son dakika: Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Son dakika: Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2020 19:07 | Son Güncelleme

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika: Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Şık, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."


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