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Son dakika Ahmet Türk serbest bırakıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika Ahmet Türk serbest bırakıldı

Ahmet Türk, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Mardin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi. Türk, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Türk, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

(DHA)

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