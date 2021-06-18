Son Dakika: AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı paketini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Akbaşoğlu, "4. Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun." ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu yeni paketle ilgili, "İdarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketinin detaylarını açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, düzenlemede 27 maddenin olduğunu, 4 kanunun değişeceğini söyledi.

27 maddeye ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şunları söyledi:



1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2- Boşanmış eşe işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

3- Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu için bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

4- Adalete erişebilirlik konusunda, şüpheliye, mağdura e-posta gibi bildirimleri ilave düzenleme olarak sunuyoruz.