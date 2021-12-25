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  4. SON DAKİKA | AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakmıştı! Yakalandı

SON DAKİKA | AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakmıştı! Yakalandı

25.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Zeytinburnu ilçe binasına zaman ayarlı bomba bırakan M.A. yakalandı. İncelenen güvenlik kameralarından eşkal bilgilerine ulaşılmış ve robot resmi çizilmişti.

SON DAKİKA | AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakmıştı! Yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne zaman ayarlı ve parça tesirli bomba bırakan şahıs yakalandı.

KARTON KOLİ İÇİNE GİZLENMİŞ

AK Parti binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıkmıştı.

ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

İncelenen güvenlik kameralarından eşkal bilgilerine ulaşılan ve robot resmi çizilen şüpheli M.A, Zeytinburnu’nda yakalandı.

M.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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