Son dakika: AK Parti'de yerel seçimler için aday mesaisi! Ömer Çelik: 10 ilde çalışmalar tamamlandı

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Çelik 10 ilde çalışmaların tamamlandığını belirtti. Çelik "Aday açıklama takvimimizde ileri doğru esneme olabilir." dedi.

Çelik "Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Adana, Samsun Bursa, Denizli, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu ve Trabzon ile bugün çalışmalar buraya kadar tamamlanmış olacak. Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.







