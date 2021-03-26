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Son Dakika: AK Parti'den, çirkin saldırıya kınama

26.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Son Dakika: AK Parti'den, çirkin saldırıya kınama

Dün, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı’nın 200’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi’ne sprey boyalarla haç resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ yazısı yazmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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